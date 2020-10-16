На встречу с «Торпедо» «Автомобилист» заявил только шесть защитников

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на гостевую встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Защитники Максим Березин и Даниил Зайцев, а также нападающий Илья Овчинников пропустят матч.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;

Бодров — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;

Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет 22-летний Владислав Гросс.



Напомним, что в предыдущей встрече екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3.