На встречу с «Торпедо» «Автомобилист» заявил только шесть защитников
Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на гостевую встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Защитники Максим Березин и Даниил Зайцев, а также нападающий Илья Овчинников пропустят матч.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
- Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;
- Бодров — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;
- Литовченко — Протапович — Плэтт.
Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет 22-летний Владислав Гросс.
Напомним, что в предыдущей встрече екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3.
Два очка Макеева и Бодрова помогли «Автомобилисту» обыграть «Витязь»
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