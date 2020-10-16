Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Нефтехимиком»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 4:3.



На 14-й минуте матча Михаил Бякин с передачи Владимира Галузина вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. Спустя менее чем две минуты Семён Кошелев сравнял счёт. Ему ассистировали Сергей Плотников и Андрей Чибисов. В начале второго периода Ильдар Шиксатдаров с передач Либора Гудачека и Рафаэля Бикмуллина вновь вывел нижнекамцев вперёд. Спустя всего две минуты Марат Хайруллин с передач Александра Кучерявенко и Павла Порядина увеличил преимущество гостей. В середине периода Михаил Бякин оформил дубль. Вторую результативную передачу сделал Владимир Галузин. Через три минуты Кошелев также оформил дубль. В конце второго игрового отрезка Тейлор Бек с передач Сергея Мозякина и Егора Яковлева сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

Следующую встречу «Металлург» проведёт с рижским «Динамо» 19 октября. «Нефтехимик» 18 октября сыграет с «Трактором».