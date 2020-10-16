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Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Нефтехимиком»

Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 4:3.

На 14-й минуте матча Михаил Бякин с передачи Владимира Галузина вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. Спустя менее чем две минуты Семён Кошелев сравнял счёт. Ему ассистировали Сергей Плотников и Андрей Чибисов. В начале второго периода Ильдар Шиксатдаров с передач Либора Гудачека и Рафаэля Бикмуллина вновь вывел нижнекамцев вперёд. Спустя всего две минуты Марат Хайруллин с передач Александра Кучерявенко и Павла Порядина увеличил преимущество гостей. В середине периода Михаил Бякин оформил дубль. Вторую результативную передачу сделал Владимир Галузин. Через три минуты Кошелев также оформил дубль. В конце второго игрового отрезка Тейлор Бек с передач Сергея Мозякина и Егора Яковлева сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Галузин (Бякин) – 13:12' (5x4)   1:1 Кошелев (Плотников, Чибисов) – 14:58' (5x4)   1:2 Шиксатдаров (Гудачек, Бикмуллин) – 22:24' (5x5)   1:3 Хайруллин (Кучерявенко, Порядин) – 24:43' (5x5)   1:4 Бякин (Галузин) – 29:38' (5x5)   2:4 Кошелев (Плотников, Чибисов) – 32:21' (5x4)   3:4 Бек (Мозякин, Яковлев) – 38:14' (5x4)

Следующую встречу «Металлург» проведёт с рижским «Динамо» 19 октября. «Нефтехимик» 18 октября сыграет с «Трактором».

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