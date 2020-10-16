«Калгари Флэймз» заключил новое соглашение с Эндрю Манджапане на 2 года и $ 4,85 млн
«Калгари Флэймз» объявил о подписании нового контракта с 24-летним нападающим Эндрю Манджапане, сообщается на официальном сайте «огоньков».
Отмечается, что стороны подписали двухлетнее соглашение. За сезон канадский форвард будет получать $ 2,425 млн. Общая сумма сделки составит $ 4,85 млн.
В минувшем сезоне Манджапане в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский нападающий сыграл десять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафа. Манджапане выступает за «Калгари» с 2016 года.
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