Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Калгари Флэймз» заключил новое соглашение с Эндрю Манджапане на 2 года и $ 4,85 млн

«Калгари Флэймз» заключил новое соглашение с Эндрю Манджапане на 2 года и $ 4,85 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» объявил о подписании нового контракта с 24-летним нападающим Эндрю Манджапане, сообщается на официальном сайте «огоньков».

Отмечается, что стороны подписали двухлетнее соглашение. За сезон канадский форвард будет получать $ 2,425 млн. Общая сумма сделки составит $ 4,85 млн.

В минувшем сезоне Манджапане в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский нападающий сыграл десять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафа. Манджапане выступает за «Калгари» с 2016 года.

Кристофер Танев подпишет 4-летний контракт с «Калгари» на $ 18 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020