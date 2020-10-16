Защитник СКА Кирилл Марченко забил в третьем матче подряд

Защитник петербургского СКА Кирилл Марченко забил в третьем матче подряд. Произошло это в гостевой встрече с московским ЦСКА.
В конце первого периода при счёте 1:0 в пользу хозяев СКА получил большинство после удаления игрока обороны москвичей Михаила Науменкова. Спустя всего восемь секунд петербургская команда сравняла счёт. Лукас Бенгтссон сделал передачу на Линдена Вея в левый круг вбрасывания. Нападающий прострелил, Марченко попытался бросить, но у него не получилось. Тем не менее со второй попытки защитник смог прицельно бросить и попал точно в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, Марченко забил уже в третьей встрече подряд. Ранее он забрасывал шайбы в ворота «Сочи» (4:1) и «Торпедо» (2:1).
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