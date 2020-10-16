Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА

Московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1.

На восьмой минуте матча Михаил Науменков с передач Антона Слепышева и Дмитрия Саморукова вывел хозяев вперёд. В конце первого периода форвард СКА Кирилл Марченко сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Лукас Бенгтссон и Линден Вей. За две минуты и шесть секунд до конца второго игрового отрезка Константин Окулов с передач Егора Рыкова и Максима Шалунова вывел столичную команду вперёд. Спустя три минуты после начала третьего периода Окулов оформил дубль. По второй результативной передаче отдали Рыков и Шалунов.

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Следующую встречу ЦСКА проведёт 18 октября с московским «Динамо». СКА 19 октября примет «Витязь».