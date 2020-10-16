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Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА

Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1.

На восьмой минуте матча Михаил Науменков с передач Антона Слепышева и Дмитрия Саморукова вывел хозяев вперёд. В конце первого периода форвард СКА Кирилл Марченко сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Лукас Бенгтссон и Линден Вей. За две минуты и шесть секунд до конца второго игрового отрезка Константин Окулов с передач Егора Рыкова и Максима Шалунова вывел столичную команду вперёд. Спустя три минуты после начала третьего периода Окулов оформил дубль. По второй результативной передаче отдали Рыков и Шалунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 18 октября с московским «Динамо». СКА 19 октября примет «Витязь».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Науменков (Слепышев, Саморуков) – 07:28' (5x5)   1:1 Марченко (Бенгтссон, Вей) – 16:11' (5x4)   2:1 Окулов (Рыков, Шалунов) – 37:54' (5x4)   3:1 Окулов (Рыков, Шалунов) – 43:20' (5x4)
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