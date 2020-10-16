Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»

Нурсултанский «Барыс» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 1:0.



Основное время завершилось безголевой ничьей. Победу нурсултанской команде в овертайме принесла шайба Романа Старченко. Ему ассистировал Даррен Диц. Шат-аут — у голкипера Йони Ортио.

Напомним, в предыдущей встрече «Ак Барс» одержал крупную победу в матче с хабаровским «Амуром» (4:0). Тогда голкипер казанцев Амир Мифтахов оформил шат-аут, а защитник Андрей Педан забросил две шайбы. «Барыс» в овертайме обыграл московский «Спартак». Победную шайбу забросил Даррен Диц.



Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 19 октября в Новосибирске с местной «Сибирью». «Барыс» 21 октября примет финский «Йокерит».