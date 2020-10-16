Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»
Нурсултанский «Барыс» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Основное время завершилось безголевой ничьей. Победу нурсултанской команде в овертайме принесла шайба Романа Старченко. Ему ассистировал Даррен Диц. Шат-аут — у голкипера Йони Ортио.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко (Диц) – 61:07' (3x3)
Напомним, в предыдущей встрече «Ак Барс» одержал крупную победу в матче с хабаровским «Амуром» (4:0). Тогда голкипер казанцев Амир Мифтахов оформил шат-аут, а защитник Андрей Педан забросил две шайбы. «Барыс» в овертайме обыграл московский «Спартак». Победную шайбу забросил Даррен Диц.
Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 19 октября в Новосибирске с местной «Сибирью». «Барыс» 21 октября примет финский «Йокерит».
- 16 октября 2020
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:08
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:36
-
18:15
-
17:53
-
17:30
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:09
Партнерский контент