Ротенберг: следующие матчи покажут наш уровень

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (1:3).



«Мы сегодня не получили той энергии, на которую рассчитывали. Это связано с тем, что наше функциональное состояние всё равно неидеально. Мы рассчитывали показать высокие скорости, но в первом периоде этого не получилось. Где-то мы допустили невынужденные ошибки. Сегодня было много несвойственных нам потерь. Надо отдать должное сопернику — они сегодня здорово тактически сыграли, здорово выглядели физически.



Поздравляю ЦСКА с победой, а мы будем работать над тем, чтобы довести команду до общего знаменателя в плане функционального состояния. На это нужно время, многие игроки не играли, только вернулись. Поэтому есть над чем работать. Следующие матчи покажут наш уровень и в каком направлении мы идём. В целом могу сказать, что мы на правильном пути. Надо было забивать в большинстве, но мы не забили, а в меньшинстве пропустили. Этот факт нас разочаровывает, но мы дальше будем работать над тем, чтобы быть лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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