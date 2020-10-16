Ротенберг: следующие матчи покажут наш уровень

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (1:3).
«Мы сегодня не получили той энергии, на которую рассчитывали. Это связано с тем, что наше функциональное состояние всё равно неидеально. Мы рассчитывали показать высокие скорости, но в первом периоде этого не получилось. Где-то мы допустили невынужденные ошибки. Сегодня было много несвойственных нам потерь. Надо отдать должное сопернику — они сегодня здорово тактически сыграли, здорово выглядели физически.
Поздравляю ЦСКА с победой, а мы будем работать над тем, чтобы довести команду до общего знаменателя в плане функционального состояния. На это нужно время, многие игроки не играли, только вернулись. Поэтому есть над чем работать. Следующие матчи покажут наш уровень и в каком направлении мы идём. В целом могу сказать, что мы на правильном пути. Надо было забивать в большинстве, но мы не забили, а в меньшинстве пропустили. Этот факт нас разочаровывает, но мы дальше будем работать над тем, чтобы быть лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 16 октября 2020
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:08
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:36
-
18:15
-
17:53
-
17:30
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:09