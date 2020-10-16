Никитин — о встрече со СКА: лайнсмены в таком матче не могут оставлять команду втроём
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи со СКА (3:1).
«Поблагодарили ребят за качественную и самоотверженную игру, с нами играл хороший соперник, но мы правильно среагировали на два поражения. Готовимся к матчу с «Динамо».
Удаления в первом периоде? Если сказать мягко, это больше вопрос к судьям. Лайнсмены в таком матче не могут оставлять команду втроём. Это правило никак не влияет на чистоту вбрасываний. Это правило, чтобы влиять на игру. Не думаю, что мы играли более недисциплинированно, чем СКА.
В большинстве сегодня забросили две шайбы, но мы отработали 10 минут меньшинства. Обе бригады сделали свою работу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
- 16 октября 2020
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