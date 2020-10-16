Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин — о встрече со СКА: лайнсмены в таком матче не могут оставлять команду втроём

Никитин — о встрече со СКА: лайнсмены в таком матче не могут оставлять команду втроём
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи со СКА (3:1).

«Поблагодарили ребят за качественную и самоотверженную игру, с нами играл хороший соперник, но мы правильно среагировали на два поражения. Готовимся к матчу с «Динамо».

Удаления в первом периоде? Если сказать мягко, это больше вопрос к судьям. Лайнсмены в таком матче не могут оставлять команду втроём. Это правило никак не влияет на чистоту вбрасываний. Это правило, чтобы влиять на игру. Не думаю, что мы играли более недисциплинированно, чем СКА.

В большинстве сегодня забросили две шайбы, но мы отработали 10 минут меньшинства. Обе бригады сделали свою работу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020