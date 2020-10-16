Подколзин: у каждого своя роль. К самоотдаче вопросов нет
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал итоги встречи с московским ЦСКА (1:3).
«Мы бились, старались. К желанию, самоотдаче вопросов нет. Где-то ненужный гол пропустили. Исправим ненужные ошибки и будем дальше готовиться.
Было ли обидно, что не смогли реализовать заработанное на мне удаление? Тут дело не в том, кто заработал удаление и как его реализовали. Все работают на команду. Нет такого, что я молодец, а те, кто не реализовал, нет. Мы одна команда. Кто-то зарабатывает удаления, кто-то выходит на большинство. У каждого своя роль. Да, не получилось реализовать, но ничего страшного. Потом в большинстве гол забили», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
- 17 октября 2020
-
00:03
- 16 октября 2020
-
23:48
-
23:31
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:08
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:36
-
18:15
-
17:53
-
17:30
Партнерский контент