Подколзин: у каждого своя роль. К самоотдаче вопросов нет

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал итоги встречи с московским ЦСКА (1:3).



«Мы бились, старались. К желанию, самоотдаче вопросов нет. Где-то ненужный гол пропустили. Исправим ненужные ошибки и будем дальше готовиться.



Было ли обидно, что не смогли реализовать заработанное на мне удаление? Тут дело не в том, кто заработал удаление и как его реализовали. Все работают на команду. Нет такого, что я молодец, а те, кто не реализовал, нет. Мы одна команда. Кто-то зарабатывает удаления, кто-то выходит на большинство. У каждого своя роль. Да, не получилось реализовать, но ничего страшного. Потом в большинстве гол забили», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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