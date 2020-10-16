Ротенберг: у СКА задачи высокие, нужно подвести команду к чемпионской игре

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (1:3).



«У нас задачи высокие, нужно подвести команду к чемпионской игре. Мы даём шанс игрокам, скоро вернутся и другие. Конечно, будем вытаскивать ребят, чтобы они набрали необходимые кондиции. В это же время смотрим на конкуренцию и обязательно будем давать шанс молодым, чтобы они проявляли себя, как мы видели в прошлых матчах.



Ткачёв восстанавливается функционально. В следующем матче некоторые игроки могут вернуться, но не все. Надо смотреть, разговаривать с медицинским штабом. Надо соблюдать все меры предосторожности. Ждём всех, но смотрим по ситуации.



У нас рваный ритм получается. Мы хотим играть в высоком темпе все 60 минут. Мы показывали такой хоккей до карантина, и к нему будем возвращаться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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