Окулов — о рождении двух дочек: если бы жена родила трёх, забил бы три!

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал итоги встречи со СКА (3:1).
«Очень интересная игра, сильный соперник. Хорошо сыграли не только тактически, но и эмоционально. Помогали друг другу, это командная победа. Как бы игра ни складывалась, был дружный коллектив, это одна из лучших игр по эмоциям на льду и в раздевалке.
Рождение двух дочек? Если бы жена родила трёх, забил бы три! Очень приятно в такой момент забрасывать две шайбы. Были ещё моменты, нужно добавлять в реализации. Когда имеешь такие моменты, необходимо забивать. Жена только написала, что рада и счастлива, что в такой момент забросил важные шайбы. В такой момент очень важно. Переоденусь, душ, потом наберу по видеосвязи супруге, увижу деток.
Знал ли, что сегодня забью? Конечно не знал. Но в такие моменты всегда хочется забить. У каждого человека будут такие эмоции после такого события. Помог команде, это самое главное. По реальным моментам в одной смене вышли с Маминым два в один, можно было там забивать. Внутренний эгоизм сыграл, потом подъехал и извинился перед ним, что не отдал передачу на пустые», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 17 октября 2020
-
00:03
- 16 октября 2020
-
23:48
-
23:31
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:08
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:36
-
18:15
-
17:53
-
17:30