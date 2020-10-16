Окулов — о рождении двух дочек: если бы жена родила трёх, забил бы три!

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал итоги встречи со СКА (3:1).



«Очень интересная игра, сильный соперник. Хорошо сыграли не только тактически, но и эмоционально. Помогали друг другу, это командная победа. Как бы игра ни складывалась, был дружный коллектив, это одна из лучших игр по эмоциям на льду и в раздевалке.



Рождение двух дочек? Если бы жена родила трёх, забил бы три! Очень приятно в такой момент забрасывать две шайбы. Были ещё моменты, нужно добавлять в реализации. Когда имеешь такие моменты, необходимо забивать. Жена только написала, что рада и счастлива, что в такой момент забросил важные шайбы. В такой момент очень важно. Переоденусь, душ, потом наберу по видеосвязи супруге, увижу деток.



Знал ли, что сегодня забью? Конечно не знал. Но в такие моменты всегда хочется забить. У каждого человека будут такие эмоции после такого события. Помог команде, это самое главное. По реальным моментам в одной смене вышли с Маминым два в один, можно было там забивать. Внутренний эгоизм сыграл, потом подъехал и извинился перед ним, что не отдал передачу на пустые», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА