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Андронов — о дубле Окулова: думаю, проставится нам за свои голы

Андронов — о дубле Окулова: думаю, проставится нам за свои голы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал итоги встречи со СКА (3:1).

«Хороший темп, здорово сыграли в обороне, достаточно плотная и качественная игра.

Насколько команду зарядило меньшинство «три на пять»? Я думаю, что это был ключевой момент в матче. Эмоции получили, уверенность, это зарядило нас.

Драка с Тимкиным? Лучше спросить у них. Ничего страшного не было, я ехал на смену, а он столкнулся со мной. А дальше эмоции, разбираться не было времени на льду.

Событие у Окулова? Особо нет времени как-то особенно поздравить его. Конечно, поздравили, это большое событие в его жизни. Мы рады за него и его супругу. Сразу два ребёнка — он сам себя сегодня поздравил. Думаю, проставится нам за свои голы (смеётся)», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
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