Андронов — о дубле Окулова: думаю, проставится нам за свои голы

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал итоги встречи со СКА (3:1).
«Хороший темп, здорово сыграли в обороне, достаточно плотная и качественная игра.
Насколько команду зарядило меньшинство «три на пять»? Я думаю, что это был ключевой момент в матче. Эмоции получили, уверенность, это зарядило нас.
Драка с Тимкиным? Лучше спросить у них. Ничего страшного не было, я ехал на смену, а он столкнулся со мной. А дальше эмоции, разбираться не было времени на льду.
Событие у Окулова? Особо нет времени как-то особенно поздравить его. Конечно, поздравили, это большое событие в его жизни. Мы рады за него и его супругу. Сразу два ребёнка — он сам себя сегодня поздравил. Думаю, проставится нам за свои голы (смеётся)», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
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