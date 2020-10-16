«Кингз» подписали трёхлетний контракт с 2-м номером драфта-2020 Байфилдом на $ 10,725 млн

«Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт с 18-летним форвардом Куинтоном Байфилдом, сообщает издание PuckPedia. Соглашение рассчитано на три года.



В среднем за сезон канадский нападающий будет получать без учёта бонусов $ 975 тыс. С бонусами средняя заработная плата Байфилда составит $ 3,575 млн. Общая сумма соглашения — $ 10,725 млн.



Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал форварда Куинтона Байфилда под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года.



Канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.



В минувшем сезоне он играл за «Садбери» в OHL и набрал в 45 матчах 82 (32+50) очка. Отметим, что в 2018 году «Кингз» задрафтовали ещё одного чернокожего нападающего — Акила Томаса (второй раунд, 51-й номер). В 2020 году Томас и Байфилд стали победителями молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Байфилд стал самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории драфта НХЛ