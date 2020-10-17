Джо Торнтон подписал однолетнее соглашение с «Торонто» на $ 700 тыс.

«Торонто Мэйпл Лифс» объявило о подписании контракта с 41-летним нападающим Джо Торнтоном, сообщается на официальном сайте канадской команды.



Соглашение подписано на один год. Заработная плата составит $ 700 тыс.



Прежде появилась информация, что Торнтон продолжит карьеру в «Давосе». Сообщалось, что нападающий будет выступать в Швейцарии бесплатно до начала нового сезона НХЛ.



Ранее стало известно, что 41-летний Торнтон намерен продолжить карьеру в НХЛ, но пока не определился, где именно. В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в составе «Сан-Хосе Шаркс» 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.

41-летний Джо Торнтон продолжит карьеру в «Давосе»