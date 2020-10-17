Андронов бился на кулаках с Тимкиным, чирлидерши завлекали фанатов. Фото матча ЦСКА — СКА

16 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча.



«Мы сегодня не получили той энергии, на которую рассчитывали. Это связано с тем, что наше функциональное состояние всё равно неидеально. Рассчитывали показать высокие скорости, но в первом периоде не получилось. Где-то допустили невынужденные ошибки. Сегодня было много не свойственных нам потерь. Надо отдать должное сопернику — они сегодня здорово тактически сыграли, здорово выглядели физически.

Лучшие кадры с «армейского» дерби — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.