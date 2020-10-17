Дацюк: отсутствие болельщиков на трибунах – большая потеря

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 Б).

«Два периода хорошо играли, было много моментов. Не знаю, что случилось в третьем периоде. Начали откатываться, дали много пространства быстрым игрокам «Торпедо». Они почувствовали уверенность, начали наседать и вынудили нас удаляться. Из-за этого игра сломалась и изменилась. Здорово, что сумели перевести игру в овертайм и довести дело до буллитов. А буллиты — это лотерея.

Считаю ли я хоккей искусством и себя артистом? Спасибо за сравнения, но на самом деле это не так легко даётся, как кажется. Но наша главная задача помимо победы и командной игры — это болельщики. Главное, чтобы они уходили после матча и думали о том, как было бы замечательно отдать сына заниматься такой замечательной игрой, как хоккей.

Есть ли планы пойти по стопам Яромира Ягра и уехать на следующий сезон в НХЛ? Ягр легендарный игрок и поставил хороший рекорд, но у меня, слава богу, есть дети, и я планирую заняться их воспитанием. Что касается присутствия болельщиков на трибунах – даже когда их 30 процентов, даже когда на выезде они болеют против тебя, их присутствие стимулирует играть и добавляет энергии. Отсутствие болельщиков на трибунах – большая потеря.

Игроки и тренер говорят, что я постоянно подсказываю и даю советы? Да, это так. Конечно, иногда эмоции захлёстывают, но я стараюсь всегда подсказывать в хорошем тоне, чтобы нам было легче и была польза для команды», — приводит слова Дацюка пресс-служба лиги.