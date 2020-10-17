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Нолан Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии»

Нолан Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Нолан Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии Флайерз» и заключил новый однолетний контракт, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер. Сумма сделки составила $ 874 125.

Минувший сезон 22-летний форвард пропустил из-за мигрени. В сезоне-2018/2019 Патрик принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «-8».

За карьеру в НХЛ канадец провёл 145 матчей, забросил 26 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «–7» и 57 минутах штрафа. Патрик был выбран «Филадельфией» в первом раунде на драфте-2017 под общим 2-м номером.

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