Нолан Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии»
Нападающий Нолан Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии Флайерз» и заключил новый однолетний контракт, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер. Сумма сделки составила $ 874 125.
Минувший сезон 22-летний форвард пропустил из-за мигрени. В сезоне-2018/2019 Патрик принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «-8».
За карьеру в НХЛ канадец провёл 145 матчей, забросил 26 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «–7» и 57 минутах штрафа. Патрик был выбран «Филадельфией» в первом раунде на драфте-2017 под общим 2-м номером.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Эрик Густафссон подписал однолетний контракт с «Филадельфией» на сумму $ 3 млн
- 17 октября 2020
-
09:13
-
08:49
-
08:38
-
05:14
-
00:03
- 16 октября 2020
-
23:48
-
23:31
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:08
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:42
Партнерский контент