Зюзин: мы не сомневаемся в потенциале легионеров «Сочи». Им нужно время

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал игру легионеров клуба в нынешнем сезоне.
«У нас крепкий российский костяк — например, звено Руденков — Точицкий — Шмелёв, выходящее на первые роли. Востребован в команде опыт двукратного обладателя Кубка Гагарина защитника Батыршина, хотя он пока на просмотровом контракте.
Если говорить о легионерах, то, например, вратарь Лассинантти, форварды Нильссон и Юханссон — дебютанты в КХЛ, им необходима адаптация к нашей лиге. Вспоминаю, как в Уфе поначалу трясло, скажем, Умарка и Хартикайнена, но после месяцев адаптации именно вокруг этих игроков на многие годы был построен фундамент «Салавата Юлаева». И именно рядом с ними росли Кирилл Капризов, Михаил Воробьёв, другие игроки сборной России.
Мы не сомневаемся в потенциале наших легионеров, того же Стрёмвалля, одного из самых ярких форвардов КХЛ. Но им нужно время — в том числе для того, чтобы Мироманов, Седов, Рубцов взяли у них всё лучшее и стали новыми Капризовыми и Ко», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.ru.
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