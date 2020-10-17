Флёри: не думаю, что смогу вернуть себе место основного вратаря «Вегаса»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал решение клуба не обменивать его в другой клуб после того, как Робин Ленер стал первым номером «рыцарей».

«Мне осталось уже не так много. Понимаю, что они ставят на Ленера. Они доверяют Ленеру. Не думаю, что смогу вернуть себе место основного вратаря, но бороться за него буду.

Ходили слухи, что меня могут обменять. Но я доволен. У меня есть шанс остаться в «Вегасе». Буду играть за хорошую команду. Мне не нужно переезжать, что очень хорошо. Расстроился бы, если пришлось бы уехать отсюда. Но я понимаю реалии хоккея. Это бизнес. Клуб очень много денег вложил в двух вратарей.

Готов делить обязанности. Думаю, предстоящий сезон будет немного странным. Будем играть сразу несколько матчей за ограниченное количество дней, календарь будет очень плотным. Так что всем командам придётся задействовать обоих вратарей. Другого варианта не будет.

У меня нет проблем в отношениях с Робином. Мы отлично общаемся, у нас всё в порядке. Никаких трений. Играем за одну команду, хотим хорошо делать нашу работу. Он хочет играть, и я этого хочу. У нас одинаковый менталитет. Мы не враги. Он отличный парень. В этом сезоне в команде будет два мотивированных голкипера. Это хорошо. Она от этого только выиграет», — приводит слова Флёри пресс-служба НХЛ.