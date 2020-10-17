Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мифтахов: не замечаю, кто бросает. Я просто должен ловить каждый бросок

Мифтахов: не замечаю, кто бросает. Я просто должен ловить каждый бросок
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (0:1 ОТ).

«Не сказал бы, что был скучный хоккей, несмотря на 0:0. Игра была быстрая, с большим количеством моментов с обеих сторон. В овертайме немного удача улыбнулась сопернику. Можно ли сказать, что матч был сложнее, чем с «Амуром»? Наверное, не сложнее, а интереснее. Было больше моментов, больше бросков по моим воротам. Можно ли назвать мою игру удачной? Пока ничего не могу сказать, надо смотреть. Смотреть ошибки, они всегда есть.

Может быть, в первом периоде, когда мы играли втроём, была пара неприятных моментов, через них я вошёл в игру. Но не знаю, кто бросал. На предсезонке уже говорил, что не замечаю, кто бросает. Просто должен ловить каждый бросок», — приводит слова Мифтахова пресс-служба клуба.

Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020