Мифтахов: не замечаю, кто бросает. Я просто должен ловить каждый бросок

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (0:1 ОТ).
«Не сказал бы, что был скучный хоккей, несмотря на 0:0. Игра была быстрая, с большим количеством моментов с обеих сторон. В овертайме немного удача улыбнулась сопернику. Можно ли сказать, что матч был сложнее, чем с «Амуром»? Наверное, не сложнее, а интереснее. Было больше моментов, больше бросков по моим воротам. Можно ли назвать мою игру удачной? Пока ничего не могу сказать, надо смотреть. Смотреть ошибки, они всегда есть.
Может быть, в первом периоде, когда мы играли втроём, была пара неприятных моментов, через них я вошёл в игру. Но не знаю, кто бросал. На предсезонке уже говорил, что не замечаю, кто бросает. Просто должен ловить каждый бросок», — приводит слова Мифтахова пресс-служба клуба.
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