Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Киселевич: мы не витаем в облаках, ЦСКА осознанно подходит к каждому сопернику

Киселевич: мы не витаем в облаках, ЦСКА осознанно подходит к каждому сопернику
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится завтра, 18 октября, в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Мы сыграли вчера и забыли. На подходе «Динамо». Мне очень нравится играть с сильными соперниками. Это будет очередная проверка наших сил. Делаем ли мы работу над ошибками? Насколько мы прогрессируем? Мы не витаем в облаках. Осознанно подходим к каждому сопернику. Вчера восстанавливались. Сегодня готовимся. «Динамо» будет физически подготовлено и покажет хорошую физическую подготовку.

Мы не всем довольны в своей игре. Есть моменты, которые нужно улучшать. Работа идёт планомерно», — приводит слова Киселевича пресс-служба клуба.

Никитин: нет времени готовиться к матчу с «Динамо». Это ситуация из плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020