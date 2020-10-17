Киселевич: мы не витаем в облаках, ЦСКА осознанно подходит к каждому сопернику

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится завтра, 18 октября, в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Мы сыграли вчера и забыли. На подходе «Динамо». Мне очень нравится играть с сильными соперниками. Это будет очередная проверка наших сил. Делаем ли мы работу над ошибками? Насколько мы прогрессируем? Мы не витаем в облаках. Осознанно подходим к каждому сопернику. Вчера восстанавливались. Сегодня готовимся. «Динамо» будет физически подготовлено и покажет хорошую физическую подготовку.

Мы не всем довольны в своей игре. Есть моменты, которые нужно улучшать. Работа идёт планомерно», — приводит слова Киселевича пресс-служба клуба.