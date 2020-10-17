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«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Источник: матч «Динамо» Рига — «Витязь» не состоится из-за коронавируса

Источник: матч «Динамо» Рига — «Витязь» не состоится из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и подольским «Витязем» будет отменён, сообщает Sportacentrs.

По информации источника, встреча не состоится из-за положительных тестов на коронавирус в латвийском клубе. Не состоится и матч рижан с магнитогорским «Металлургом».

Встреча «Динамо» Рига — «Витязь» должна была пройти сегодня, 17 октября, на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии. Матч динамовцев с «Металлургом» был запланирован на 19 октября.

Заболевания коронавирусом диагностированы в рядах рижского «Динамо» уже второй раз в сезоне. 19 сентября стало известно, что пять хоккеистов «Динамо» заразились COVID-19. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватило инфекцию.

Матч «Динамо» Рига — «Торпедо» состоится 15 декабря
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