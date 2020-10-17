Рижское «Динамо» объявило об отмене матчей с «Витязем» и «Металлургом»

Рижское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об отмене матчей регулярного чемпионата с подольским «Витязем» и магнитогорским «Металлургом».

«В связи с новыми случаями заражения команда не сможет принять участия в следующих матчах регулярного чемпионата КХЛ, поскольку должна соблюдать режим карантина. По этой причине домашние матчи с командами «Витязь» и «Металлург», запланированные на 17 и 19 октября, в эти дни не состоятся», — говорится в сообщении клуба.

Заболевания коронавирусом диагностированы в рядах рижского «Динамо» уже второй раз в сезоне. 19 сентября стало известно, что пять хоккеистов «Динамо» заразились COVID-19. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватили инфекцию.