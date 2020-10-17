В. Денисов: не знаю, что нужно сделать, чтобы поверить в сюжеты на белорусском телевидении

Бывший защитник сборной Беларуси Владимир Денисов высказал мнением по поводу ситуации с протестами в стране.

«Играл в жёсткий хоккей и знал, что противнику будет больно, могу нанести ему травму. Но на льду всё по-честному, силы равны. А здесь людей бьют с такой ненавистью… Порой же и вовсе — кучей на одного.

Жена — очень спокойный и творческий человек, но она, повторюсь, четыре ночи подряд не спала, просто рыдала. Никогда её такой не видел. Прокручивали видео вместе — и не верил, что белорусы могут быть такими.

Наверняка хватало тех, кто настроен радикально. Но таких — лишь небольшой процент. Знаю лично многих ребят, кто выходит на улицы, чтобы их услышали. Они никогда ни в чём не участвовали, но теперь не могут по-другому. Красивые, креативные, интеллигентные… С такими лицами не идут захватывать здания, что-то ломать. Человек просто движется по улице, потому что хочет, чтобы его услышали. А навстречу — такой же человек с дубинкой, который начинает его бить наотмашь. Это что вообще такое? И ещё раз говорю: нельзя бить человека сзади по голове, когда он уже сидит на земле.

Мне твердят: ты видишь только одну сторону. Окей, отвечаю. Пару раз специально включил новостные выпуски белорусского телевидения. Впечатления? Ну не знаю, что нужно сделать, чтобы в тамошние сюжеты поверить. Не лезу в политику, я не профи, но, по конституции, каждый гражданин имеет право на выражение мнения», — приводит слова Денисова «Прессбол».