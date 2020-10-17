Защитник Виталий Меньшиков может покинуть «Сибирь»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сибири» Виталий Меньшиков в ближайшее время может покинуть новосибирский клуб. Тренерский штаб Николая Заварухина не нуждается в услугах игрока.
Действующий контракт Меньшикова с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021. Таким образом, возможно несколько вариантов, в числе которых помещение игрока в список отказов, выкуп контракта клубом или обмен.
В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и 4 минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
В КХЛ Меньшиков защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».
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