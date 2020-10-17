Хартли: «Салават» — отличная команда, они выйдут заряженными после поражения от «Куньлуня»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 17 октября.

«Знаем историю противостояния наших команд. Хорошее соперничество, без грязи. Интересная борьба для обеих сторон и, главное, для болельщиков. Матчи всегда получаются зрелищными. Нам нужно быть готовыми и сохранять фокус на том, что делаем. «Салават» — отличная команда, они выйдут заряженными после проигрыша в матче с «Куньлунем». Уверен, в команде многие недовольны этим.

Каждая большая игра состоит из множества маленьких противостояний. Вратари против вратарей, вбрасывания, игра в большинстве против нейтрализации меньшинства и наоборот… Матч состоит из 15, а то и 20 микроматчей, и противостояние тренерских штабов также входит в это число. Мы не забиваем голы, не блокируем броски, но принимаем решения на скамейке. У «Салавата» отличный тренерский штаб, я очень доволен партнёрами. Мы всегда стараемся подготовить команду на максимально возможном уровне», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.