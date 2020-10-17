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Марьямяки — о победе в Новосибирске: повезло, что «Сибирь» не забила в большинстве

Марьямяки — о победе в Новосибирске: повезло, что «Сибирь» не забила в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал выездную победу в Новосибирске в матче с «Сибирью» (4:3).

«Тяжёлое начало выездной серии, потому что до этого у «Йокерита» была очень непростая встреча с ЦСКА. Считаю, сегодня мы заслужили победу. Три гола от защитников? Хороший момент для нас. «Сибирь» играет быстро и внимательно, нам удались хорошие броски от синей линии, это очень важный показатель.

Как оценю игру «Сибири»? «Сибирь» дома всегда хороша, но в третьем периоде была немного пассивной. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, не дали им возможности забить, хотя моменты были. Хорошо, что так получилось, повезло», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»
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