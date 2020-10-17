Лёв: «Йокерит» заслужил победу в Новосибирске, но мой победный гол — это чистое везение

Защитник «Йокерита» Виктор Лёв прокомментировал победу своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:3).



«Первый период был просто сумасшедшим. Мы дважды вели, но на перерыв ушли при счёте 3:2. Во втором сыграли лучше соперника, взяли игру под контроль. Ну а с моим победным голом нам просто повезло. Это победа за счёт везения? Нет. Мой гол действительно, был за счёт чистого везения, но в целом мы заслужили победу. Такой хоккей, когда много голов с самого начала, никто не ожидал. Для защитников наших получилось хорошо, а вот тренерам вряд ли понравилось.



Стычки и эмоции? В Новосибирске всегда непросто играть, но мы готовы. Последние сезоны у нас с «Сибирью» всегда получаются такие жёсткие матчи. Соперник очень серьёзный, «заряженный», но мы заслужили победу», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»