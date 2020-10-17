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Покка и Каблуков вернулись в состав «Авангарда», Гарипов начнёт матч с «Салаватом»

Покка и Каблуков вернулись в состав «Авангарда», Гарипов начнёт матч с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Матч пропустят защитник Алексей Соловьёв и нападающий Арсений Грицюк. Вилле Покка и Илья Каблуков вернулись в состав.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;
  • Береглазов — Покка, Шумаков — Зернов — Буше;
  • Чистяков — Каски, Костин — Семёнов — Хохлачёв;
  • Готовец — Каблуков, Потапов — Стась — Дедунов.

Место в воротах займёт Эмиль Гарипов. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.

Напомним, в предыдущей встрече магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:0.

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