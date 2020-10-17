Покка и Каблуков вернулись в состав «Авангарда», Гарипов начнёт матч с «Салаватом»

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Матч пропустят защитник Алексей Соловьёв и нападающий Арсений Грицюк. Вилле Покка и Илья Каблуков вернулись в состав.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;

Береглазов — Покка, Шумаков — Зернов — Буше;

Чистяков — Каски, Костин — Семёнов — Хохлачёв;

Готовец — Каблуков, Потапов — Стась — Дедунов.

Место в воротах займёт Эмиль Гарипов. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, в предыдущей встрече магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:0.