Заварухин — об уходе Меньшикова: ничего сказать не могу, он в команде и тренируется

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашний проигрыш в матче с «Йокеритом» (3:4).
«Неплохая игра. Главное проблема, что нет очков. Пропустили первый непонятный гол, четвёртый гол тоже непонятный. Но в спорте везёт сильнейшим. В третьем периоде решили сыграть больше от обороны, зная, что «Йокерит» — мастеровитый соперник. Поблагодарил ребят за матч. Думаю, и зрителям игра нравилась до четвертой пропущенной шайбы. Много бросков заблокировали сегодня, как в прошлом сезоне. Это добавляет уверенности, но, раз проиграли и пропустили четвёртую шайбу, значит, сделали недостаточно блоков. Про уход Виталия Меньшикова ничего сказать не могу, он в команде и тренируется», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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