На МЧМ-2021 сборные смогут заявлять 22 полевых игрока

На молодёжный чемпионате мира 2021 года команды смогут заявить больше игроков, чем прежде, сообщает журналист Кори Пронман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что лимит на трёх вратарей сохранится, но число полевых игроков в заявке будет увеличено с 20 до 22.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года пройдёт в канадском Эдмонтоне. Турнир состоится без зрителей, хоккеисты будут проживать в «пузыре».
Проведение молодёжного чемпионата мира запланировано на период с 26 декабря до 5 января 2021 года.
Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также молодёжный чемпионат мира среди женщин. Женский МЧМ-2021 должны были принять города Линчёпинг и Мьёльбю (Швеция) с 5 по 12 января 2021 года.
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