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Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина

Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков получил повреждение в домашней встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В середине третьего периода российского форварда увезли со льда под руки после силового приёма защитника Григория Панина. Игрок уфимцев ударил Шумакова локтем, прижатым к телу.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли показывал, что нужно удалить защитника «Салавата», однако судьи посчитали, что нарушения не было.

Напомним, что встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой уфимской команды в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Пётр Хохряков. За «Авангард» забивали Оливер Каски, Александр Хохлачёв и Рид Буше.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»
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