Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков получил повреждение в домашней встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».



В середине третьего периода российского форварда увезли со льда под руки после силового приёма защитника Григория Панина. Игрок уфимцев ударил Шумакова локтем, прижатым к телу.



Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли показывал, что нужно удалить защитника «Салавата», однако судьи посчитали, что нарушения не было.



Напомним, что встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой уфимской команды в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Пётр Хохряков. За «Авангард» забивали Оливер Каски, Александр Хохлачёв и Рид Буше.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»