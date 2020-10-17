Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков получил повреждение в домашней встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В середине третьего периода российского форварда увезли со льда под руки после силового приёма защитника Григория Панина. Игрок уфимцев ударил Шумакова локтем, прижатым к телу.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли показывал, что нужно удалить защитника «Салавата», однако судьи посчитали, что нарушения не было.
Напомним, что встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой уфимской команды в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Пётр Хохряков. За «Авангард» забивали Оливер Каски, Александр Хохлачёв и Рид Буше.
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»
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