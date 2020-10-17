Шашков: нельзя было уступать «Йокериту»

Нападающий «Сибири» Никита Шашков подвёл итоги встречи с финским «Йокеритом» (3:4).



«Играли неплохо, не знаю даже, чего не хватило. Сумели оперативно отыграться после быстрого гола, но такие мелочи, как четвёртая шайба, решают матч. Мелкие ошибки мешают выигрывать. Такая самоотверженность, как сегодня, всегда приветствуется. Неважно, выиграли или проиграли. Это придаёт уверенности. Матч складывался так, что нужно было проявить характер, были потасовки — нельзя было уступать», — приводит слова Шашкова пресс-служба КХЛ.



Финский «Йокерит» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»