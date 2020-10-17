Бирюков: через «простую» игру придёт та, которую «Салават» показывал раньше
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (4:3 Б).
«Не очень хорошо начали, пропустили два гола, совершили ошибки. Потом добавили, стали неплохо играть в атаке. Здорово, что довели матч до победы.
Слова Александра Кадейкина, что надо играть проще? Всё правильно сказал. Много ребят вышло после большого перерыва, поэтому нужно было упростить игру, чтобы быстрее в неё войти. Через такую «простую» игру необходимо добавлять, и тогда придёт та, которую мы показывали раньше», — приводит слова Бирюкова пресс-служба уфимской команды.
Напомним, «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»
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