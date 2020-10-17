Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бирюков: через «простую» игру придёт та, которую «Салават» показывал раньше

Бирюков: через «простую» игру придёт та, которую «Салават» показывал раньше
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (4:3 Б).

«Не очень хорошо начали, пропустили два гола, совершили ошибки. Потом добавили, стали неплохо играть в атаке. Здорово, что довели матч до победы.

Слова Александра Кадейкина, что надо играть проще? Всё правильно сказал. Много ребят вышло после большого перерыва, поэтому нужно было упростить игру, чтобы быстрее в неё войти. Через такую «простую» игру необходимо добавлять, и тогда придёт та, которую мы показывали раньше», — приводит слова Бирюкова пресс-служба уфимской команды.

Напомним, «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020