Сошников: знали, что ход матча с «Авангардом» можно переломить, и просто проявили характер

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (4:3 Б).



«За счёт чего вытащили матч? До этого у нас было две встречи, когда начинали хорошо и выигрывали — 2:0. Знали, что игру можно переломить, и просто проявили характер. Где-то немного повезло, но, чтобы это произошло, надо заслужить», — приводит слова российского нападающего пресс-служба уфимской команды.



Напомним, «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3. В составе «Салавата» заброшенные шайбы на счету Теэму Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Петра Хохрякова. Победный буллит реализовал Сошников.