Хартли: все хоккеисты «Салавата» ищут Хартикайнена. У нас нет такого сильного игрока

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).



«Сложный матч. Мы хорошо начали, но во втором периоде неправильно повели себя, открыли дверь Уфе, и они вернулись в игру. Пропустив третий гол в большинстве, мы не опустили руки и отыгрались. В овертайме и на буллитах всё могло качнуться в любую сторону. Не так много ошибок сделали сегодня, но «Салават» заставил заплатить за каждую.



Поражение в предыдущей встрече с «Металлургом»? Два абсолютно разныхматча. Там у нас практически не было моментов, а в этой игре мы вели 2:0 и имели преимущество. «Салават Юлаев» проповедует силовой хоккей. У Уфы очень много бросков, потому что в их составе сильные и габаритные игроки. Все хоккеисты «Салавата» ищут Хартикайнена. У нас нет такого игрока по силе и габаритам. Мы лишь пытаемся его сдерживать.



Форвард Илья Каблуков попал в заявку, но не сыграл, потому что у одного из форвардов была микротравма и у нас не было уверенности, что он отыграет полный матч. В целом Каблуков — игрок такого же плана, как Андрей Стась, Алексей Потапов, Павел Дедунов. Пока они выглядят лучше», — приводит слова Хартли «ГорОбзор.ru».

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»