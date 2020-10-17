Болельщики «Авангарда» почтили память Алексея Черепанова во время матча с «Салаватом»

Сегодня, 17 октября, на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» во время матча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» почтили память нападающего Алексея Черепанова, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.



«Фанатский сектор был в специальных футболках, болельщиков поддержал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. Мы помним», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем» сердце хоккеиста остановилось. 15 октября состоялись похороны Алексея, на которые пришло больше 60 тысяч человек.



Черепанов — победитель юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира. В составе «Авангарда» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2006/2007. Последнюю шайбу забросил в последней матче — 13 октября 2008 года в Чехове в ворота «Витязя». В Суперлиге и КХЛ Алексей набрал 80 (46+34) очков в 121 матче.



Черепанов был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под 17-м номером.