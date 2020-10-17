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Хартли — о травме Шумакова: был удар в голову, после видеопросмотра мы в этом убедились

Хартли — о травме Шумакова: был удар в голову, после видеопросмотра мы в этом убедились
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался относительно травмы российского нападающего команды Сергея Шумакова.

«Шумакова отвезут на обследование.

Нам показалось со скамейки, что был удар в голову, и после видеопросмотра мы в этом убедились. Будем надеяться, что с ним всё в порядке», — приводит слова канадского специалиста пресс-служба омичей.

Напомним, в третьем периоде защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин применил против форварда «ястребов» силовой приём. Нападающего увели под руки с площадки. После этого Шумаков на лёд не вернулся.

Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.

Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
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