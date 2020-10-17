Хартли — о травме Шумакова: был удар в голову, после видеопросмотра мы в этом убедились

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался относительно травмы российского нападающего команды Сергея Шумакова.



«Шумакова отвезут на обследование.



Нам показалось со скамейки, что был удар в голову, и после видеопросмотра мы в этом убедились. Будем надеяться, что с ним всё в порядке», — приводит слова канадского специалиста пресс-служба омичей.



Напомним, в третьем периоде защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин применил против форварда «ястребов» силовой приём. Нападающего увели под руки с площадки. После этого Шумаков на лёд не вернулся.



Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.