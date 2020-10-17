Виталий Абрамов в двух матчах за финский «Юкурит» забил четыре шайбы
Нападающий Виталий Абрамов забросил две шайбы за «Юкурит» в матче чемпионата Финляндии с ХИФК (4:1).
22-летний россиянин отправил в ворота соперника две шайбы в течение двух минут в первом периоде.
«Ещё один день, ещё две шайбы Виталия Абрамова», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз», которой принадлежат права на российского нападающего.
В прошлой встрече, с «Эссятом» (3:2 ОТ), у Абрамова также дубль. В обоих матчах на его счету победные голы.
Нападающий провёл в финском чемпионате только два матча. В начале сентября россиянин подписал с «Юкуритом» арендный контракт, по условиям которого пробудет в расположении финского клуба до начала следующего сезона в НХЛ. Затем игрок вернётся в «Оттаву».
«Оттава» отправила российского форварда Виталия Абрамова в аренду в финский «Юкурит»
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