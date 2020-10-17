Виталий Абрамов в двух матчах за финский «Юкурит» забил четыре шайбы

Нападающий Виталий Абрамов забросил две шайбы за «Юкурит» в матче чемпионата Финляндии с ХИФК (4:1).



22-летний россиянин отправил в ворота соперника две шайбы в течение двух минут в первом периоде.



«Ещё один день, ещё две шайбы Виталия Абрамова», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз», которой принадлежат права на российского нападающего.

В прошлой встрече, с «Эссятом» (3:2 ОТ), у Абрамова также дубль. В обоих матчах на его счету победные голы.



Нападающий провёл в финском чемпионате только два матча. В начале сентября россиянин подписал с «Юкуритом» арендный контракт, по условиям которого пробудет в расположении финского клуба до начала следующего сезона в НХЛ. Затем игрок вернётся в «Оттаву».