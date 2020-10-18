Шумакова увели под руки после силового приёма. Фото с матча «Авангард» — «Салават Юлаев»

Вчера, 17 октября, в Балашихе на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 4:3.



Уже на второй минуте матче Оливер Каски с передачи Дениса Зернова вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей, ассистировали ему Алексей Береглазов и Зернов, набравший второе очко за результативную передачу. В середине второго периода Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Филипа Ларсена отыграл одну шайбу. В конце игрового отрезка Гранлунд смог сравнять счёт, ассистировали ему Дмитрий Коробов и Никита Сошников. На 34-й секунде третьего периода Пётр Хохряков вывел уфимцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Тем не менее «Авангард» усилиями Рида Буше на 58-й минуте сравнял счёт — 3:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.



Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.