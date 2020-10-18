Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шумакова увели под руки после силового приёма. Фото с матча «Авангард» — «Салават Юлаев»

Авангард – Салават Юлаев – 3:4 Б
Шумакова увели под руки после силового приёма. Фото с матча «Авангард» — «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 17 октября, в Балашихе на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 4:3.

Уже на второй минуте матче Оливер Каски с передачи Дениса Зернова вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей, ассистировали ему Алексей Береглазов и Зернов, набравший второе очко за результативную передачу. В середине второго периода Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Филипа Ларсена отыграл одну шайбу. В конце игрового отрезка Гранлунд смог сравнять счёт, ассистировали ему Дмитрий Коробов и Никита Сошников. На 34-й секунде третьего периода Пётр Хохряков вывел уфимцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Тем не менее «Авангард» усилиями Рида Буше на 58-й минуте сравнял счёт — 3:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020