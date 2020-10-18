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Михаил Сергачёв оказался в списке 10 лучших ограниченно свободных агентов в НХЛ

Михаил Сергачёв оказался в списке 10 лучших ограниченно свободных агентов в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Канадское новостное издание Sportsnet опубликовало в «Твиттере» рейтинг из 10 лучших хоккеистов НХЛ, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов.

Возглавил список форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, следом за ним расположился игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли, а замкнул тройку Пьер-Люк Дюбуа из «Коламбус Блю Джекетс».

Единственный представитель России в данном рейтинге – защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, занявший 5-ю строчку в списке.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэтью Барзал – «Нью-Йорк Айлендерс»;
2. Энтони Чирелли – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Пьер-Люк Дюбуа – «Коламбус Блю Джекетс»;
4. Сэм Райнхарт – «Баффало Сэйбрз»;
5. Михаил Сергачёв – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
6. Райан Пулок – «Нью-Йорк Айлендерс»;
7. Макензи Блэквуд – «Нью-Джерси Дэвилз»;
8. Тайлер Бертуцци – «Детройт Ред Уингз»;
9. Джейк Дебраск – «Бостон Брюинз»;
10. Райан Строум – «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Тампа» вскоре начнёт переговоры с Сергачёвым и Чирелли по новым контрактам
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