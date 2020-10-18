Бучневич: «Рейнджерс» нужно время на перестройку
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не исключил, что в сезоне-2020/2021 его команда вновь на выйдет в плей-офф лиги.
«Перестройка клуба так быстро не происходит. Сейчас идёт обновление, нам нужно время. У нас сейчас много ребят на контрактах новичков, а сколько таких было у «Тампы», которая в итоге выиграла Кубок Стэнли? Всё придёт со временем», — приводит слова Бучневича «Спорт-Экспресс».
В квалификации плей-офф сезона-2019/2020 «Рейнджерс» уступили «Каролина Харрикейнз» со счётом 0-3. «Нью-Йорк Рейнджерс» — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, в последний раз команда брала этот трофей в сезоне-1993/1994. Последнее достижение «рейнджеров» — победа в Восточной конференции в 2014 году.
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