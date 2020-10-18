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Рутерфорд: надеемся, что Капанен дополнит связку Кросби и Гюнцеля. Они должны сыграться

Рутерфорд: надеемся, что Капанен дополнит связку Кросби и Гюнцеля. Они должны сыграться
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о роли в команде форварда Каспери Капанена, выменянного в это межсезонье из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы искренне надеемся, что в тройке Кросби не будет проблем с взаимопониманием. Сид и Гюнцель очень хорошо понимают друг друга, и эта связка будет действовать дальше. Нам нужно найти правого крайнего в это звено. Мы надеемся, что им станет Капанен.

У него великолепная скорость, он может оказывать давление на соперника, открываться, а Сид будет снабжать его передачами. Они должны сыграться. Посмотрим, что получится», – цитирует Рутерфорда пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 24-летний Капанен провёл 69 матчей, записав на свой счёт 36 (13+23) баллов при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф форвард сделал две результативные передачи.

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