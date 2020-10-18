Макеев: в тройке с Дацюком каждому хоккеисту гарантирован лучший результат в карьере

Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился впечатлениями от игры в звене с Павлом Дацюком. На данный момент игроки занимают первое и второе места в гонке бомбардиров КХЛ. У Макеева 21 (11+10) очко в 17 матчах регулярного чемпионата, у Дацюка – 19 (5+14).

«Старт сезона действительно складывается – и у клуба, и вроде бы у меня, все хоккеисты «Автомобилиста» показывают и командный, и личный результат. Играя в тройке с такими партнёрами, как Павел Дацюк и Анатолий Голышев, получаешь удовольствие от хоккея.



Ну и известно, что с таким диспетчером, как Павел Валерьевич, каждому хоккеисту гарантирован лучший результат в карьере, поэтому тут никаких сюрпризов. В чём его секрет? В его профессиональном отношении к команде, к тренировочному процессу, к себе. Ещё с ним очень легко в психологическом плане – и на площадке, и в жизни», — цитирует Макеева пресс-служба КХЛ.