«Сибирь» поместила в список отказов защитника Виталия Меньшикова

Хоккейный клуб «Сибирь» поместил в список отказов защитника Виталия Меньшикова, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал о предстоящем уходе хоккеиста из «Сибири». Действующий контракт Меньшикова с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021. Таким образом, возможно несколько вариантов, в числе которых помещение игрока в список отказов, выкуп контракта клубом или обмен.
В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».
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