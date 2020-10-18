Защитник «Авангарда» Каски — о Хартикайнене: именно такие игроки создают разницу

Защитник «Авангарда» Оливер Каски после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б) поделился впечатлениями от игры форварда уфимского клуба Теэму Хартикайнена.
«Хартикайнен – очень хороший игрок, один из лучших в лиге. Я не играл против него до КХЛ, но могу сказать про Хартикайнена только хорошие слова. Именно такие игроки создают разницу. Я люблю подключаться к атакам, но не в такой степени, как Ларсен. Он, по большому счёту, четвёртый нападающий. Я больше атакующий защитник, люблю помогать в чужой зоне», — цитирует Каски пресс-служба КХЛ.
В этом матче защитник «ястребов» Каски и форвард «Салавата» Хартикайнен записали на свой счёт по одной заброшенной шайбе. Следующую встречу «Авангард» проведёт 22 октября с рижским «Динамо». «Салават Юлаев» 19 октября сыграет с «Сочи».
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