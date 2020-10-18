Бучневич — об «Ак Барсе»: зачем заставлять Азеведо или Да Косту биться-бороться?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, являющийся воспитанником «Северстали», поделился мнением об уровне хоккея в Континентальной хоккейной лиге.

«На все матчи попасть не получилось, так что первые пропустил. Был на «Ак Барсе», на других встречах, на недавнем матче с «Трактором». Как хоккей? С Казанью нормально играли. А с остальными… Вы спрашиваете меня как хоккеиста или как болельщика? В защите у «Северстали» совсем «пожар», всё плохо. И еще не понимаю, что за иностранцев привезли в команду. В «Северстали» всегда вроде приличные легионеры выступали. По сути, сейчас есть одно звено, где Вовченко и Петунин. Если Даниил ещё бросать начнет хорошо, то вообще станет звездой. Ему почаще бы воротам угрожать, Александр нравится, шайбу хорошо держит. Но при этом нет ни одного защитника на большинство.

Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Когда был травмирован, смотрел на матчи НХЛ со стороны. Вижу, там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас… Моментов практически нет, стоят сзади. Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а всё у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться», — цитирует Бучневича «Спорт-экспресс».