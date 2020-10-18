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Толчинский: бросал Метсоле в девятку – отбил, бросал между ног – тоже отбил

Толчинский: бросал Метсоле в девятку – отбил, бросал между ног – тоже отбил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился эмоциями после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

«Во втором периоде «Салават» сильно прибавил, возможно, мы сами отдали инициативу. На своих ошибках пропустили голы. Хорошо, что играли до конца и сравняли. Могли в овертайме забить, но Метсола хорошо сыграл. Есть разочарование, упустили игру с 0:2, сравняли, но отдали очко на буллитах.

Чего не хватило, чтобы забить? Бросить мимо Метсолы. Бросал ему в девятку – отбил, бросал между ног – тоже отбил», — цитирует Толчинского пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу омский «Авангард» проведёт 22 октября с рижским «Динамо». Уфимский «Салават Юлаев» 19 октября сыграет с «Сочи».

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