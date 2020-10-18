Джо Торнтон стал первым игроком в истории «Торонто», выбравшим 97-й номер

Новички «Торонто Мэйпл Лифс» определились с игровыми номерами, информирует журналист Йонас Зигель.

Защитник Зак Богосян будет выступать под 22-м номером, его коллега по амплуа Ти Джей Броди – под 78-м. Форвард Уэйн Симмондс выбрал 24-й номер, а Джо Торнтон – 97-й.

Примечательно, что 41-летний Торнтон будет первым игроком в более чем 100-летней истории «Мэйпл Лифс», кто сыграет в матче НХЛ под таким номером. Канадец является первым номером драфта НХЛ 1997 года. До этого большую часть карьеры выступающий сейчас за «Давос» нападающий провёл под 19-м номером, а в первые три сезона в «Бостоне» использовал 6-й.

Стоит заметить, что Броди также станет первым игроком «кленовых листьев», выступающим под 78-м номером.