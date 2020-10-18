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Зернов: у нас с «Салаватом» принципиальные матчи, находимся в одном дивизионе

Зернов: у нас с «Салаватом» принципиальные матчи, находимся в одном дивизионе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился эмоциями после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

«Хорошо начали, быстро забили первый гол. Отличились в большинстве. Во втором периоде «Салават» здорово начал, полностью нас переиграл. Хорошо, что в третьем периоде сравняли, снова забили в большинстве. На буллитах им больше повезло.

У нас с «Салаватом» принципиальные матчи, мы находимся в одном дивизионе. У них здорово играли иностранцы, держали шайбу и создавали много моментов. Нам нужно было во втором периоде сыграть построже, но не получилось. У нас с Уфой равные игры, нет такого, что кто-то намного лучше. Всё решают ошибки, которые допускать нельзя», — цитирует Зернова пресс-служба КХЛ.

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